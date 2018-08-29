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الخارجية الأمريكية: قطع 200مليون دولار مساعدات عن فلسطين لأنها لا تحقق مصالحنا

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:07 ص
الخارجية الأمريكية: قطع 200مليون دولار مساعدات عن فلسطين لأنها لا تحقق مصالحنا هيذر نويرت المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية
واشنطن - محمد البديوى
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محمد البديوى
واشنطن - محمد البديوى

قالت هيذر نويرت المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونجرس الجمعة الماضية بقطع مساعدات بقيمة 200 مليون دولار عن فلسطين، لأن هذه الأموال فى الوقت الحالي لا تحقق المصلحة الأمريكية، ولا تقدم فى الوقت الحالي أى فائدة إلى دافعى الضرائب .

وأضافت فى لقاء صحفى اليوم أن الرئيس دونالد ترامب وجه بإجراء مراجعة شاملة للمساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية وكذلك فى غزة لضمان أن أموال دافعى الضرائب تنفق وفقا لمصالح الولايات المتحدة وبما يتفق مع الأمن القومى وبناء على المراجعة تم اتخاذ القرار.

وقالت : السلطة الفلسطينية والفلسطينيين وحماس هم السبب الرئيسى فى أن الوضع الأمنى ​​والحياة فى غزة.. لماذا أصبحت الكهرباء قضية، لماذا أصبحت المياه النظيفة قضية".

وردت على سؤالين فى لقاء صحفى اليوم على اعتقاد البعض أن قطع المساعدات سيؤدى إلى تفاقم الأوضاع بغزة خاصة أن هذه الأموال تذهب لمساعدة الشباب والنساء ويتم تنفيذ البرنامج من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية التابعة للولايات المتحدة.

وأجابت قائلة: تحدثنا عن أهمية تقاسم الأعباء، ونحن نعتقد أن الولايات المتحدة وحدها لا يجب أن تضطر إلى تحمل حصة غير متناسبة من برامج التمويل فى الخارج.. الولايات المتحدة هى البلد الأكثر سخاءً فى العالم، ونحن مستمرون فى أننا أهم مانح للعديد من البرامج حول العالم. ولكننا نشعر أيضًا أنه يجب على الدول الأخرى أن تتقدم وتتحمل المسئولية ، وهذه نقطة أساسية ناقشها الرئيس، وفى الوقت الحالى هذه الأموال لا تقدم أى قيمة لدافعى الضرائب بالولايات المتحدة.

قال مساعدون فى الكونجرس ومسؤولون أمريكيون الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراجعت عن خطط لتجاوز الكونجرس وخفض مليارات الدولارات من ميزانية المساعدات الخارجية وذلك بعد معارضة شديدة من المشرعين.

كانت رويترز قد ذكرت فى 16 أغسطس أن مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض طلب من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم معلومات من أجل حزمة "إلغاءات" كانت ستؤدى إلى تخفيضات كبيرة فى المساعدات الخارجية.

وقال السناتور الديمقراطى باتريك ليهى نائب رئيس لجنة المخصصات فى بيان "هذا قرار محل ترحيب".

 

 

 


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مساعدات أمريكا

المساعدات الأمريكية

اخبار أمريكا

القضية الفلسطينية




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