الحكومة تطلق تطبيق إلكترونى للتواصل مع قيادات الجهاز الإدارى

كتب : مصطفي عبد التواب

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحكومة تطلق تطبيق على الهاتف المحمول خلال شهر من الآن يتيح الحكومة التواصل مع جميع قيادات الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف الشيخ خلال مؤتمر صحفى له الأن بمقر الجهاز، أن التطبيق الجديد يشمل حساب لكل قيادة بالجهاز الإداري والقوانين الخاصة بمنصبه، ويتاح من خلاله التواصل السريع مع القيادات.

وأشار الشيخ إلى أن هذا التطبيق ضمن الاستراتيجية الوطنية لتدريب العاملين بالجهاز الإداري، والتى تشمل ٥ برامج تدريبية أخرى بالتعأون بين الجهاز ووزارة التخطيط، مؤكدًا أن الاستراتجية تحتاج لعام حتى تنتهى من المادة العلمية المقرر تدريسها خلاله حتى يكون هناك توحيد للرسالة الموجه لتأهيل العاملين بالجهاز الإدارى.