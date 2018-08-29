الحكم فى طعن إلغاء قرار إحالة ضابط للمعاش بسبب اللحية 4 سبتمبر المقبل

كتب أحمد عبد الهادى

حددت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار د. حسام محمد عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أسامة الشريف، جلسة الثلاثاء المقبل، الموافق 4 سبتمبر، للنطق بالحكم فى دعوى أقامها أحد الضباط الملتحين ويدعى محمد عبد الغفور البتانونى، طعنًا على قرار وزير الداخلية بإحالته للمعاش لإطلاقه للحيته.

وقال البتانونى فى دعواه التى حملت رقم 33 لسنة 62 قضائية، إنه كان يعمل ضابط شرطة برتبة نقيب بديوان عام وزارة الداخلية، وكان يعمل بمنتهى النشاط والهمة بشهادة زملائه ورؤسائه فى العمل، إلا أنه وبمجرد إطلاق لحيته –باعتبارها أمر دينى واجب ومباح- أقدمت وزارة الداخلية على تحويله إلى الاحتياط لمدة عامين تقريبًا.

تجدر الإشارة إلى أن دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار د. محمد ماهر أبو العينين، أصدرت مؤخرًا حكمًا نهائيًا ألغت بموجبه قرار وزارة الداخلية بإنهاء خدمة ضابط ملتحى، مع إقرارها بضرورة إلتزام الضابط بالتعليمات الانضباطية التى تصدرها جهة عمله ممثلة فى وزارة الداخلية، مؤكدة أنها ارتأت أن معاقبة ذلك الضابط بالعزل من الوظيفة مشوبة بالتغول فى العقاب، وأن النظام الأمثل للتعامل مع هذه الفئة من الضباط هو نظام الإحالة للاحتياط الذى ينص عليه قانون هيئة الشرطة.