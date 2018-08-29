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الجريدة الرسمية تنشر قرار "التموين" حول تأسيس الجمعيات التعاونية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:22 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار "التموين" حول تأسيس الجمعيات التعاونية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخاص بعقود التأسيس الابتدائية للجمعيات المرفقة والمسجلة فى الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بالوزارة.
 
وأوضحت الجريدة أن مدة هذه الجمعيات غير محددة تبدأ من تاريخ نشر ملخصات عقود تأسيسها فى الوقائع المصرية والأعمال التى تزاولها هى مد أعضائها باحتياجاتهم الاستهلاكية منمأكل وملبس وخلافه عن طريق شرائها بالجملة وبيعها لهم بالتجزئة ويقبل فى عضوية هذه الجمعيات كل من توافرت فيه شروط القانون 
 
ومدة العضوية فى مجلس الإدارة 3 سنوات، وينتخب المجلس عن طريق الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها، الذين تتوافر فيهم شروط العضوية كما أن هذه الجمعياتتتعامل مع أعضائها ولكن يجوز لها استثناء أن تتعامل مع الغير، مثل قبول الودائع بحيث يكون سعر الفائدة للأعضاء تقديم السلع والخدمات بسعر السوق مما يفيض عن حاجة الأعضاءولا يتعارض مع مصالحهم وأن السنة المالية تبدا من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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الجريدة الرسمية

التموين

تأسيس الجمعيات التعاونية




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