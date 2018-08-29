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الجبير: السعودية تدعم فرض مزيد من العقوبات على إيران

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:04 م
الجبير: السعودية تدعم فرض مزيد من العقوبات على إيران عادل الجبير وزير خارجية السعودية
كتب محمد شرقاوى
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قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير إننا لا نساوم على عقيدتنا أو أمننا، مضيفا أن الاتفاق النووى لم يشمل دعم إيران للإرهاب وبرامجها الصاروخية، والسعودية تدعم فرض مزيد من العقوبات على إيران.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفى مع نظيرة الروسى فى موسكو، أن السعودية تنسق مع الدول الصديقة فيما يتعلق بمناطق تخفيف التصعيد فى سوريا وإيصال المساعدات ومكافحة التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن السعودية مهتمة بإبعاد الميليشيات الأجنبية خارج سوريا.

وتابع وزير خارجية السعودية، أن السعودية ستعمل مع كل الأطراف من أجل دفع العملية السياسية في سوريا، وتولي اهتماما كبيرا لأمن واستقرار الشعب السورى ونأمل فى التوصل لحل يحافظ على وحدة سوريا.

 


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