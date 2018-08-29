البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 27 سبتمبر المقبل

كتب أحمد يعقوب

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الخميس 27 سبتمبر 2018، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد تثبيت السعر خلال الاجتماع الماضى يوم الخميس 16 أغسطس 2018.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 10%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.