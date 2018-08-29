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البرلمان الإيرانى يواصل استجواب وزراء "روحانى".. وزير التعليم التالى

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:14 ص
البرلمان الإيرانى يواصل استجواب وزراء "روحانى".. وزير التعليم التالى البرلمان الايرانى
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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من المقرر أن يستجوب مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان الإيرانى) وزير التربية والتعليم، وذلك بعد أيام من الاطاحة بوزير الإقتصاد والمالية عقب استجوابه فى 26 أغسطس الجارى ومسائلة الرئيس حسن روحانى أمس الثلاثاء.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية، تسلمت الهيئة الرئاسية بالبرلمان خلال اجتماع صباح اليوم الأربعاء مشروع استجواب وزير التربية والتعليم محمد بطحائي، والذي قدمه 20 نائبا.

وقال عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإسلامي علي أصغر يوسف نجاد، أن مشروع استجواب وزير التربية والتعليم محمد بطحائي الذي تمت دراسته في لجنة التعليم والأبحاث، جرى تسليمه للهيئة الرئاسية بالمجلس وفقا للمادة 223 من نظامه الداخلي، موقعا من قبل 20 نائبا.

ووفقا للمادة 223 من القانون الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي، فإن المدة الزمنية اللازمة لإجراءات الاستجواب هي 5 ساعات للوزير، تمنح ساعتان للموافقين علي الاستجواب لشرح آرائهم بشأن استجواب الوزير.

وأضاف يوسف نجاد، أنه بناء على ذلك فإن وزير التربية والتعليم أصبح مكلفا بالحضور في اجتماع المجلس في غضون 10 أيام.

وطرح البرلمان الإيرانى أمس الثلاثاء، تساؤلات على الرئيس روحانى على خلفية تدهور الوضع الاقتصادى، وأطاح البرلمان خلال شهر أغسطس بوزيرى العمل والاقتصاد.


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