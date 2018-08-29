الإمارات تطلق ثالث قمر صناعى إلى الفضاء فى أكتوبر المقبل

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أعلنت دولة الإمارات العربية أن مركز محمد بن راشد للفضاء، حدد يوم 29 أكتوبر القادم موعداً رسمياً لإطلاق أول قمر صناعى إماراتى يتم تصنيعه بأيدى إماراتية "خليفة سات"، من المحطة الأرضية فى مركز "تانيغاشيما" الفضائى فى اليابان ، ليكون بذلك ثالث قمر صناعى تابع لدولة الإمارات يحلق فى الفضاء بعد القمرين " دبى سات-1" و"دبى سات-2".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن القمر " خليفة سات " يعد أيقونة هندسية فائقة التطور حيث بدأت مراحل إنجازه عقب إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عن إطلاق المشروع فى ديسمبر 2013

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وأضافت أن القمر الصناعى الجديد تم تصميمه وتطويره وتصنيعه وإدارته بالكامل فى مرافق مركز محمد بن راشد للفضاء بواسطة فريق من المهندسين والكفاءات الإماراتية العاملة بالمركز،كما يعد أول قمر صناعى يتم تطويره داخل الغرف النظيفة فى مختبرات تقنيات الفضاء التابعة للمركز الإماراتي.