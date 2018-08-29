الأمم المتحدة: مظاهرة اليمين المتطرف فى المانيا "صادمة"

رويترز

قال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الأربعاء إن صور احتجاجات اليمين المتطرف فى المانيا كانت "صادمة" وإنه يتعين على الزعماء الأوروبيين الحديث علنا ضد التحريض على الكراهية.

ونظم نحو 800 متظاهر من المنتمين لليمين المتطرف مظاهرة عنيفة يوم الأحد بعد مقتل رجل يبلغ من العمر 35 عاما فى خلاف بين عدة أشخاص "من جنسيات مختلفة". ونظمت مظاهرة أخرى لليمينيين المتطرفين ومظاهرة مضادة لها فى اليوم التالى الاثنين.

وجاءت مظاهرات الأحد عقب دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى أطلقتها جماعات يمينية متطرفة بعد مقتل الرجل.

وقال الأمير زيد إنه صدم على وجه الخصوص من استخدام المتظاهرين لتحية النازى أثناء الاحتجاجات.

وعرضت محطات إخبارية تلفزيونية لقطات التقطها هواة لأشخاص حليقى الرؤوس وهم يطاردون رجلا يبدو أنه عربى فى الشوارع. وأظهرت لقطات أخرى مئات المتظاهرين يهتفون "نحن الشعب" وهو شعار يستخدمه أنصار اليمين المتطرف.