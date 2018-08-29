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استجابة لــ "اليوم السابع".. تغيير عامود كهربائى بشبين القناطر

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:43 م
استجابة لــ "اليوم السابع".. تغيير عامود كهربائى بشبين القناطر
كتب – محمد حجازى
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استجابت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لما نشر بجريدة "اليوم السابع" ، بعنوان " اضبط مخالفة .. عمود كهربائى مائل يثير غضب المواطنين بشبين القناطر " ، والذى جاء فية وجود عامود انارة مائل خلف الساحة الشعبية بمدينة شبين القناطر مما يعرض حياة المارة وسكان المنطقة للخطر.
 
أصدر المهندس محمد احمد عسل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، تعليمات فورية بتغيير العامود المائل بعمود جديد .
 
 
وأوضحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أن الشركة ترحب بمشاركة الصحافة وبكل ما ينشر فى وسائل الإعلام للقضاء على السلبيات ، مما يساهم فى قيام الشركة بدورها فى الحفاظ على سلامة المواطنين .

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اضبط مخالفة.. عمود كهربائى مائل يثير غضب المواطنين بشبين القناطر

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