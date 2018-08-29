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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:34 م
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إيران تحذر القوات الأجنبية فى الخليج من مخالفة القوانين الدولية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:18 م
إيران تحذر القوات الأجنبية فى الخليج من مخالفة القوانين الدولية روحانى
رويترز
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قال مسئول عسكرى إيرانى كبير إنه إذا لم تلتزم القوات الأجنبية في الخليج بالقوانين الدولية ، فستواجه ردا صارما من الحرس الثورى وذلك مع تصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء عن رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء محمد باقرى قوله "بفضل أسطول الحرس الثورى تشعر الدول المعادية بالقلق قبل عبور مضيق هرمز".

وأضاف "التزمت بالقوانين الدولية العام الماضى لكنها إذا خالفت القوانين فستواجه إجراءاتنا للسيطرة".

 


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