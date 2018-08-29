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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:19 م
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إيران تتهم أمريكا بترهيب حتى حلفائها

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:10 م
إيران تتهم أمريكا بترهيب حتى حلفائها وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
رويترز
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اتهم وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بممارسة الترهيب حتى على حلفائها، وذلك بعد وصوله إلى تركيا التى يدور بينها وبين واشنطن خلافات.

وزادت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية إلى المثلين على صادرات الحديد والألمونيوم التركية بسبب احتجاز قس أمريكى، وردت أنقرة بإجراءات انتقامية رغم أن البلدين عضوين فى حلف شمال الأطلسي.

وقال ظريف فى أنقرة "أظهر الأمريكيون أنه ليس لديهم حدود أو قيود فى ممارسة الضغوط واستخدام القوة ضد الآخرين، حتى على حلفائهم".

وأضاف، بحسب ما نقلته عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) "توصلت تركيا وبعض حلفاء الولايات المتحدة فى أوروبا إلى أن نتيجة مفادها أن الولايات المتحدة ليست شريكا جدير بالثقة".

وتفرض واشنطن سلسلة عقوبات أشد بكثير عن سابقتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق الدولى الذى أبرم عام 2015 ووضع قيودا على برنامج طهران النووي.

ويزور ظريف تركيا للقاء الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى من المقرر أن يزور إيران فى السابع من سبتمبر أيلول.


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