إسرائيل والولايات المتحدة تشكلان فريقا مشتركا للضغط على إيران

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اتفق وزير المالية الإسرائيلى موشيه كاهلون، ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، فى اجتماع بواشنطن، على إنشاء فريق مشترك للعمل على فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

كما ناقش الطرفان خلال اجتماعهما -وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية- التعاون الاقتصادى بين إسرائيل والولايات المتحدة والقضايا الضريبية المشتركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هى المرة الرابعة التى يلتقى فيها الوزيران خلال العام الماضي. وكان التركيز الرئيسى فى الاجتماع هو فرض العقوبات الأمريكية على إيران؛ حيث اتفق الطرفان على فرض العقوبات فى قطاع التكنولوجيا، حيث أن مسؤولية تنفيذ العقوبات الاقتصادية تقع على عاتق وزارة المالية فى إسرائيل والخزانة فى الولايات المتحدة، على حد وصف الصحيفة.

وقال وزير المالية الإسرائيلى إن "العقوبات الاقتصادية على إيران التى تقودها الولايات المتحدة أثبتت فعاليتها"، مضيفا "تسهم العقوبات فى إزالة التهديد لأمن إسرائيل ولأمن العالم الحر بأكمله".

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كان قد انسحب من الاتفاق النووى الإيرانى فى مايو الماضى، وأعاد فرض العقوبات على إيران، ما أدى إلى تفاقم أزمة مالية فى إيران أدت إلى تراجع عملتها.