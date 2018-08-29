video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيل والولايات المتحدة تشكلان فريقا مشتركا للضغط على إيران

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:19 م
إسرائيل والولايات المتحدة تشكلان فريقا مشتركا للضغط على إيران ترامب وروحانى
أ ش أ
إضافة تعليق

اتفق وزير المالية الإسرائيلى موشيه كاهلون، ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، فى اجتماع بواشنطن، على إنشاء فريق مشترك للعمل على فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

كما ناقش الطرفان خلال اجتماعهما -وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية- التعاون الاقتصادى بين إسرائيل والولايات المتحدة والقضايا الضريبية المشتركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هى المرة الرابعة التى يلتقى فيها الوزيران خلال العام الماضي. وكان التركيز الرئيسى فى الاجتماع هو فرض العقوبات الأمريكية على إيران؛ حيث اتفق الطرفان على فرض العقوبات فى قطاع التكنولوجيا، حيث أن مسؤولية تنفيذ العقوبات الاقتصادية تقع على عاتق وزارة المالية فى إسرائيل والخزانة فى الولايات المتحدة، على حد وصف الصحيفة.

وقال وزير المالية الإسرائيلى إن "العقوبات الاقتصادية على إيران التى تقودها الولايات المتحدة أثبتت فعاليتها"، مضيفا "تسهم العقوبات فى إزالة التهديد لأمن إسرائيل ولأمن العالم الحر بأكمله".

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كان قد انسحب من الاتفاق النووى الإيرانى فى مايو الماضى، وأعاد فرض العقوبات على إيران، ما أدى إلى تفاقم أزمة مالية فى إيران أدت إلى تراجع عملتها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النفط يهبط مع زيادة معروض أمريكا لكن عقوبات إيران الوشيكة تكبح الخسائر

إيران تحذر القوات الأجنبية فى الخليج من مخالفة القوانين الدولية

الجبير: السعودية تدعم فرض مزيد من العقوبات على إيران

خامنئى يؤكد استعداد إيران للتخلى عن الاتفاق النووى إذا لزم الأمر

إيران تتهم أمريكا بترهيب حتى حلفائها

ترامب

روحانى

إيران

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة