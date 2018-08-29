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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:43 م
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إدارة حماية وتطوير نهر النيل بالأقصر تنفذ 8 قرارات إزالة ردم بحرم النيل

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:25 م
إدارة حماية وتطوير نهر النيل بالأقصر تنفذ 8 قرارات إزالة ردم بحرم النيل جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى
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واصل رجال الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لمحافظة الأقصر، من حملاتهم لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك بناءً على توجيهات المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا، وتحت إشراف المهندس محمد سعد الدين المدير العام.
 
وأسفرت جهود تلك الحملات، عن تنفيذ (8) قرار إزالة عبارة عن ردم منها (7) قرار إزالة بتفتيش نيل الأقصر بمسطح 94 م2، و(1) قرار إزالة بدائرة تفتيش نيل قنا بمسطح 500م2، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة او طواعية مع المخالفين.
 
 
 

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