إخلاء 4 منازل بعد حدوث تصدعات وتشققات بها بسبب تسرب مياه الصرف بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أخلت الوحدة المحلية لمركز وجزيرة شندويل بسوهاج 4 منازل بسبب حدوث تشققات وشروخ وهبوط بأرضيتها، وذلك بسبب حدوث تسرب المياه من إحدى مواسير المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة جزيرة شندويل بتقدم حنان كمال عبد الغني محمد 36 سنة ربة منزل وتقيم شارع التاجي دائرة المركز ببلاغ بحدوث تصدعات بمنزلها نتيجة تسرب المياه الناتجة عن كسر ماسورة مياه بالشارع منذ فترة، واتهمت مسئولي الوحدة المحلية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتسبب فـي ذلك.

انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق ومبني بالطوب الأحمر وتلاحظ وجود تشققات وشروخ بجدران المنزل، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جزيرة شندويل، وورد تقريرها يتضمن حدوث بعض التشققات والشروخ وهبوط بأرضية منزل المبلغة و " 3 " منازل آخرى مجاورة ملك كل من، أمال كمال حافظ عبد اللاه 29 سنة ربة منزل وأيمن محمد منصور عبد الله 38 سنة عامل ومني صابر أحمد عبد اللاه 41 سنة حاصلة علي ليسانس دراسات إسلامية - ويقيمون بذات الناحية مأهولة بالسكان.

وأضاف بالتنبيه علي أصحاب تلك المنازل بإخلائها مؤقتا لحين العرض علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وبسؤال مالكي قرروا بمضمون ما تقدم وعللوا ذلك نتيجة تسرب المياه أسفل المنازل، واتهموا مسئولي شركة المياه والوحدة المحلية بالتسبب في ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 904 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.