video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أستون مارتن تخطط للإدراج في بورصة لندن للأوراق المالية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:21 م
أستون مارتن تخطط للإدراج في بورصة لندن للأوراق المالية سيارات_أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

تعتزم أستون مارتن لصناعة السيارات الفاخرة الإدراج في بورصة لندن بعد أن ساعدت زيادة إنتاجها وطرح طرز جديدة على ارتفاع ربحية الشركة بعد تكبد خسائر لسنوات.

وإذا نجح الإدراج، فستصبح أستون مارتن أول شركة سيارات مقرها بريطانيا تدرج في لندن منذ سنوات بعد بيع أسماء شهيرة في عالم صناعة السيارات مثل جاجوار وبنتلي ورولز رويس إلى ملاك أجانب.

وقالت مصادر من قبل لرويترز إن الطرح العام الأولي الذي سيحذو حذو شركات مثل فيراري، قد يصل بقيمة الشركة إلى خمسة مليارات جنيه استرليني (6.38 مليار دولار).

وقالت أستون مارتن إنها قدمت وثيقة تسجيل لهيئة مراقبة السلوك المالي في بريطانيا، وهي من بين المتطلبات اللازمة من الشركات التي تدرس تنفيذ طرح عام أولي.

وستشمل الخطة إشراكا في المساهمة من حصة مساهمين قائمين في مقدمتهم مجموعات استثمار مباشر كويتية وإيطالية وبتعويم حر لما لا يقل عن 25 بالمئة.

وتنوي الشركة التقدم لإدراج متميز في بورصة لندن للأوراق المالية مع السماح للموظفين وللزبائن بشراء الأسهم.

وحققت الشركة العام الماضي ربحا للمرة الأولى منذ 2010 وأعلنت اليوم الأربعاء عن أرباح معدلة قبل خصم الضريبة للنصف الأول من السنة بلغت 42 مليون استرليني مع ارتفاع الإيرادات ثمانية بالمئة إلى 445 مليون استرليني بفضل قوة الطلب على اثنين من طرزها.

وقالت إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج السنوي إلى ما بين 6200 و6400 وحدة وتسعى في الأجل المتوسط إلى إنتاج نحو عشرة آلاف سيارة في 2020.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

860 ألف وظيفة فى خطر بصناعة السيارات حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أستون مارتن

المالية

المال

اخبار الاقتصاد

بورصة لندن

صناعة السيارات




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة