أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-8-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 29-8-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 875.915 مليار جنيه.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 875.915 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 280 مليون ورقة مالية بقيمة 907 مليون جنيه عبر تنفيذ 26.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.19% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.58%، والعرب على 8.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.52%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 57.6 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 104 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 52.9 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 621 ألف جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 15835 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2589 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 15549 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.28% عند مستوى 745 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1926 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 34 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

إيقاف عملاء

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (1011) لسنة 2018، اليوم الأربعاء، بشأن إيقاف استفادة العملاء التالى بيانهم من التعامل (شراءً) فى سوق الأوراق المالية وفقاً للمادة 21 مكرر من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والمضافة بموجب القانون 17 لسنة 2018، وذلك لارتكابهم مخالفة أحكام المادة (321/2، 7، 8، 9) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بشأن التلاعب فى أسعار الأسهم بالبورصة وذلك لمدة 3 أشهر.

محطة الجلالة

قال المهندس أسامة بشاى الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم كونستراكشون، إن الشركة ترى العديد من الفرص المتاحة فى مجال تحلية مياه البحر فى السوق المصرى، إذ انتهت من إنشاء محطة تحلية مياه بمشروع الجلالة قبل الموعد المحدد للتشغيل، وتتقدم فى أعمال إنشاء المحطة الثانية فى شرق بورسعيد، كما بدأت أعمال الإنشاءات فى محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى التى ستخدم 6 ملايين نسمة.

وأضاف بشاى، فى بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة لمجال الطاقة المتجددة، هناك تقدم للأعمال فى مشروع محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 250 ميجا وات، وسيتم تشغيلها خلال النصف الثانى من عام 2019، قبل الموعد المحدد للتشغيل، كما نجحت فى التوقيع على عقد استثمار فى إنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجا وات، بنفس شركاء المشروع الأول.

وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد خلال الربع الثانى من 2018، ارتفاع فى أرباحها بنسبة 113% على أساس سنوى، وبلغ صافى الربح 50.6 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 23.7 مليون دولار فى الربع المقارن من 2017 (بدون الحصص غير المسيطرة)، وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثانى 750.1 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 947.2 مليون دولار فى الربع الأول من 2018.

وعن الأعمال النصفية المجمعة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 87 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل أرباح بلغت 58.8 مليون دولار فى النصف المقارن من 2017.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 1.4 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 6.15 مليون دولار فى النصف الأول من 2017، وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد توزيع أرباح بقيمة 30 مليون دولار، اعتماداً على حسابات الشركة بنهاية مايو 2018.

فتح سوق الصفقات الخاصة

أعلنت إدارة البورصة، عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول 2 سبتمبر وحتى نهاية جلسة تداول 10 سبتمبر لتسجيل أوامر البيع والشراء على سهم الشركة القومية للأسمنت، وذلك بسعر 15.19 جنيه للسهم.

وطالبت إدارة البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء فى السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكود العملاء البائعين تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

كما طالبت شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 10 سبتمبر على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وشددت على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها فى البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

وكانت لجنة القيد بالبورصة، قد وافقت على سير الشركة القومية للأسمنت فى إجراءات الشطب الاختيارى برأس مال مصدر 206.4 مليون جنيه موزع على 103.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه مصرى للسهم الواحد ( ممثلا فى سبعة إصدارات) من جدول قيد الاوراق المالية المصرية بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين.

وتبلغ نسبة الأسهم حرة التداول 5.04285 % من إجمالى أسهم الشركة وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة، وذلك بعد انتهاء فترة إعلان طلب الشركة للشطب الاختيارى والتى سوف تنتهى فى 19 أغسطس الجارى.