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آخر كلام.. الحكومة تحسم مصير زيادة أيام إجازات الموظفين خلال 3 أسابيع

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:39 م
آخر كلام.. الحكومة تحسم مصير زيادة أيام إجازات الموظفين خلال 3 أسابيع صالح الشيخ
كتب : مصطفي عبد التواب
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أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، أن اللجنة التى تعمل على دراسة زيادة إجازات موظفى الحكومة، تنتهى من تقريرها النهائى خلال 3 أسابيع، مشيرًا إلى أن اللجنة استمعت إلى آراء خبراء فى كافة المجالات  المتعلقة بتبعات القرار.
 
 
وأضاف الشيخ خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر الجهاز، أن خبراء القانون أوصوا بالنظر للمادة الخاصة بعدد ساعات العمل فى قانون الخدمة المدنية، فيما أوصى خبراء الادارة بدراسة كفاية الوقت لحاجة العمل محذرين من استغلال البعض الوقت الإضافي  فى خلق عمل غير رسمي.
 
 
وأشار الشيخ إلى أن اللجنة تدرس أيضا التجارب العالمية السلبى منها والإيجابى والأخذ بها فى الاعتبار مع مقارنتها مع الظروف المصرية،  علاوة على تلقى اللجنة تقاريرا من القابضة للمياه، والقابضة  للكهرباء، تعمل الآن على تحليلها لمعرفة تكلفة عمل الوحدات.

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المركزى للتنظيم والادارة

اجازات الموظفين

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد المدنى

سبحان الله

الناس بدور على 5 دقائق يشتغلوا وينتجوا ويخلصوا شغل واحنا بندور على الاجازات .................................... ممكن نحاول نفوق شوية وندور على مصلحة البلد دى ...

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