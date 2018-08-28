4 وزراء سودانيين يصلون مصر لإعداد لجنة التعاون بين القاهرة والخرطوم

كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى

وصل إلى مطار القاهرة الدولي اللجنة الوزارية السودانية المعنية بالإعداد للجنة العليا المشتركة بين القاهرة والخرطوم، والتى تضم وزراء، "الصحة بحر إدريس أبوقردة، والشباب والرياضة الدكتور أبو البشر عبد الرحمن، ووزير الدولة بوزارة النقل السودانية إبراهيم يوسف محمد عبد الله، ووزير الصناعة السوداني موسى كرامة، ووزير الزراعة والغابات عبدالله سليمان".

ومن المقرر أن تبحث اللجنة المشتركة، أوجه التعاون بين مصر والسودان فى مجال الخدمات وتشجيع السياحة بين البلدين، بجانب الاستفادة من آثار حوض النيل، ومنطقة البحر الأحمر لدعم مجال السياحة بين البلدين، وتبادل الخبرات، وتدريب الكوادر، وتنمية القدرات، ومراجعة كافة القضايا التى تهم الجانبين.