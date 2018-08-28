3 مصادر لتغذية العاصمة الإدارية الجديدة بالمياه.. تعرف عليها

كتب أحمد حسن​

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، يجرى على قدم وساق، للانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة فى أسرع وقت ممكن، وهناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذى للأعمال.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن هناك 3 مصادر لتغذية العاصمة الإدارية بالمياه، وهى (الخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية - خط مياه العاشر من رمضان - خط مياه القاهرة الجديدة)، موضحاً أنه تم عمل الرفع المساحى لمسار الخطوط الناقلة للمياه العكرة من النيل حتى العاصمة الإدارية، وقام المكتب الاستشارى بعمل التصميمات الهيدروليكية المبدئية للخطوط، وتمت الموافقة على المسارات من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة العاصمة الإدارية، وتم تقديم التقرير الابتدائى، وجارٍ عمل الجسات على كامل مسار الخط بمعرفة المكتب المصمم، ويتكون المشروع من (الخطوط الناقلة للمياه العكرة لنقل تصرف 1.5 مليون م3/يوم، ومحطة مياه العاصمة الإدارية بطاقة إجمالية 1.5 مليون م3/يوم، والمرحلة الأولى منها بطاقة 800 ألف م3/يوم، ومأخذ بالرافع بالإضافة إلى (4) روافع على طول المسار، و3 خطوط رئيسية بقطر 2200 مم بطول 70 كم.

وأضاف: جارٍ تنفيذ مشروع خط مياه العاشر من رمضان والخزانات الاستراتيجية، ويتضمن رافع داخل محطة مياه العاشر من رمضان، ورافع خزانات التكديس، ورافع الخزانات الاستراتيجية، وخط المياه من محطة العاشر من رمضان بقطر 1000 مم بطول حوالى 35 كم، وبلغت نسبة الإنجاز 95%، ومن المقرر الانتهاء من الروافع والخط فى 2018/12، بجانب تنفيذ 5 خزانات استراتيجية بطاقة 20 ألف م3 للخزان، بإجمالى 100 ألف م3، وبلغت نسبة الإنجاز 75%، وجارٍ أيضاً تنفيذ خط المياه من محطة مياه القاهرة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز 59%.

وبالنسبة لأعمال شبكات المرافق بالمرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان، أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة: تتولى شركة المقاولون العرب تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمنطقة الوزارات بمساحة 550 فداناً، وأعمال المرافق بطريق محمد بن زايد الجنوبى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2018، كما تنفذ الشركة أعمال البنية الأساسية للمنطقة الاستثمارية بمساحة 1700 فدان، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2019، وتتولى الشركة القابضة للتشييد والبناء تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمنطقة الوزارات بمساحة 1130 فداناً، وشبكة مياه منطقة الرئاسة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 3/2019، وتتولى شركة كونكورد تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمجاورتين (6-8) بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس"، والبنية الأساسية لطريق التسعين الشمالى، ومشروع الأنفاق والعدايات، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 3/2019، والبنية الأساسية لطريق محمد بن زايد الشمالى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 6/2019، وأعمال البنية الأساسية شرق الإقليمى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 6/2019، وخط المياه قطر 900-1400 من خزان الإقليمى حتى المنطقة الاستثمارية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2018.

وأضاف: "يتولى اتحاد شركتى اوراسكوم وأبناء حسن علام، تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالمجاورتين (1-5) بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس"، وخط الصرف الرئيسى بطريق جنوب المستقبل، وأعمال البنية الأساسية لمنطقة الأكاديمية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2018، وتتولى شركة بتروجيت تنفيذ البنية الأساسية لطريق التسعين الجنوبى، ومشروع الأنفاق بالتسعين الجنوبى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 3/2019، وخزان مياه الشرب بسعة 125 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 6/2019، وتتولى شركة محمد عبدالوهاب، تنفيذ أعمال البنية الأساسية لطرق 8 و35 وشمال الأحياء وبجوار السفارات، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2019، وتتولى شركة أبناء حسن علام، تنفيذ خط الصرف الرئيسى والمؤقت حتى مدينة بدر، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2018، وأنفاق خدمات منطقة الوزارات، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 3/2019.