‎حبس قهوجى لحيازته 40 قطعة أثرية وتمثالين بالمعصرة

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس قهوحى 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بحيازة تماثيل وقطع أثرية وأسلحة نارية.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة تفيد قيام "م.ا" 30 سنة قهوجى بحيازة كمية من الاسلحة النارية داخل منزله بمنطقة حدائق حلوان.

بإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وباستصدار إذن من النيابة ومداهمة منزله، عثر على عدد 2 تمثال و40 قطعة يشتبه فى أثريتها، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.