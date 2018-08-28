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وكيل صحة القليوبية يتفقد وحدة حضانات الأحراز بشبين القناطر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:56 ص
وكيل صحة القليوبية يتفقد وحدة حضانات الأحراز بشبين القناطر الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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قام الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، يرافقه الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى، بزيارة تفقدية لوحدة طب الأسرة بقرية الأحراز التابعة للإدارة الصحية بشبين القناطر، لمتابعة أخر المستجدات فى إجراءات تجهيز وحدة الحضانات الجديدة بالأحراز بالمشاركة المجتمعية، وذلك تمهيدا للتشغيل التجريبى خلال الشهر المقبل.

وأكد "الطباخ"، أن الوحدة تخدم أهالي القرية حوالي 25000 نسمة كما تخدم مركز ومدينة شبين القناطر، وهي تمثل إضافة جديدة للخدمات الطبية المقدمة في محافظة القليوبية، مشيرا إلى أنها تحتوى على 8 حضانات للأطفال المبتسرين و8  مونيتور، وهو عبارة عن جهاز يراقب وظائف الطفل الحيوية، و3 أجهزة تنفس صناعى "فنتليتور" و4 أجهزة "سباب" وهو عبارة عن جهاز يقدم جرعات تنفس صناعى و12 جهاز علاج ضوئى، وجهاز قياس نسبة الصفراء بالدم، وشبكة غازات متكاملة وشبكة إنذار للغازات الطبية، وجهاز اشعة متنقل وجهاز cbc متكامل.

وجاءت الزيارة بحضور النائب سمير صبحي أبو شامة عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر والمتبرع بتنفيذ الحضانات في إطار المشاركة المجتمعية، وحضور الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية، والدكتورة سامية مدير الإدارة الصحية بشبين القناطر.

 

 

 

 

 


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