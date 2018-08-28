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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:08 م
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وكيل "تعليم الوادى الجديد" يوجه بتطبيق منظومة الجودة بالمدارس

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:34 م
وكيل "تعليم الوادى الجديد" يوجه بتطبيق منظومة الجودة بالمدارس جانب من الاجتماع
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أصدر الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، قرارًا ببدء تنفيذ منظومة الجودة على مستوى مدارس المحافظة فى اجتماع عقده بمقر مكتبه بديوان عام المديرية بحضور وكيل المديرية ومدير عام التعليم العام ومدير التعليم الإعدادى بالمديرية.
 
وقال "التداوى" فى بيان له أن القطاع يهدف لتأهيل جميع مدارس التعليم الفنى بهدف إدخالها ضمن مظلة منظومة " الاعتماد والجودة " على أرض المحافظة، حيث تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بتطبيق منظومة التعليم الجديدة لمعلمات رياض الأطفال على مستوى المحافظة وكذا الأول الابتدائى والأول الثانوى العام.
 
وأضاف أنه تم التوجيه أيضا بتوحيد لون جميع القاعات ذات الألوان المبهجة، والتى تشحذ المتعلمين بالطاقات الإيجابية الفعالة، وقد تم الاختيار بالمشاورة وحث الجميع بالانتماء لوظائفهم، والتفكير الابداعى.
 

 


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