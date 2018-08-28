وكالة إيطالية: نائب رئيس وزراء إيطاليا يزور القاهرة اليوم للقاء السيسي

كتب : أحمد جمعة

يزور نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالى لويجى دى مايو القاهرة اليوم، الثلاثاء، فى زيارة تستغرق 3 أيام.

وأكد بيان وزارة التمية الاقتصادية الإيطالى – نشرته وكالة آكى الإيطالية - على أن أجندة الزيارة تتضمن لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك مع أعضاء آخرين فى الجهاز التنفيذى، موضحا أن الوزير سيبحث موضوعات تتعلق بتعزيز بطيء وتدريجي للتعاون الثنائي في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، الاقتصاد والتجارة.

كان السفير هشام بدر سفير مصر فى روما، قد التقى صباح أمس الاثنين، مع لويجى دى مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير التنمية الاقتصادية الذى سيزور القاهرة، الثلاثاء، فى زيارة تستغرق 3 أيام.

وأشار السفير المصرى فى روما، إلى أن نائب رئيس الوزراء الإيطالى أعرب خلال المقابلة عن تطلع إيطاليا لبناء شراكة قوية مع مصر فى كافة المجالات خاصة العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.

وأضاف السفير هشام بدر، أن نائب رئيس الوزراء الإيطالى أوضح أنه إداركا منه للدور الرائد الذى تلعبه مصر فى منطقة المتوسط تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فإنه حرص على أن تكون القاهرة أول محطة فى جولاته الخارجية بعد توليه مهام منصبه فى مطلع يونيو الماضى، وأنه يتطلع إلى التباحث مع كبار المسئولين المصريين حول مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى المشتركة بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة "دى مايو" إلى القاهرة تعد ثانى أرفع زيارة لمسئول إيطالى بدرجة نائب رئيس وزراء بعد الزيارة التى قام بها "سالفينى" نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى الشهر الماضى، والزيارة الثالثة لوزير إيطالى إلى مصر فى غضون شهر عقب زيارة "انزو موافرو ميلانيزى" وزير الخارجية الإيطالى إلى القاهرة أغسطس الجارى.