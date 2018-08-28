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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:29 م
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وفاة طفل مسمومًا عقب تناوله قرص غلال فى المنيا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:13 م
وفاة طفل مسمومًا عقب تناوله قرص غلال فى المنيا جثة
فريق المحافظات
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لقى طفل مصرعه إثر تناول قرص غلال مسموم بالمنيا وتم نقله إلى المستشفى، حيث تلقى اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من العميد مجدى سالم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا، يفيد بمصرع "عبد الرحمن.ن. أ" ١٠ سنوات، مقيم بقرية الإدارة مركز ملوى وادعى أهليته تسممه بقرص غلة بطريق الخطأ اثناء أكل كمية من القمح.

 

وصل الطفل فى حالة غيبوبة تامة وإعياء شديد إلى مستشفى المنيا العام وفشلت محاولات الإنعاش القلبى الرئوى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وأفاد تقرير الدكتور هانى إسحق شحاتة مفتش صحة المنيا أن أسباب الوفاة فشل حاد فى التنفس بسبب التسمم بمادة فوسفيد الألومنيوم شديدة الذوبان فى سوائل الجسم، والتى تتحد بسرعة مع هيموجلوبين الدم عائقة اتحاده بأوكسجين الشهيق مما يسبب هبوط بكفاءة التنفس ونقص ثم انعدام إمداد الأعضاء الحيوية كالمخ والقلب والرئتين بالدم المؤكسد. ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.


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