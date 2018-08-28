وزير العدل يلتقى السفير السعودى لبحث تعزيز التعاون القضائى بين البلدين

كتب ـ إبراهيم قاسم

استقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، صباح اليوم الثلاثاء، السفير أسامة النقلى سفير المملكة العربية السعودية فى مصر، واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائى والقانونى ببن البلدين، ودعم آليات تنفيذ الاتفاقيات القضائية الموقعة بينهما، والتى تتضمن عدة مجالات منها نقل المحكوم عليهم والتي تعد إحدى ثمار التعاون القضائى بين البلدين اذ اسفرت عن تنفيذ العديد من طلبات نقل المحكوم عليهم.

وفى سياق مشترك، تناول اللقاء سبل تفعيل إجراءات توقيع اتفاقية المساعدة القضائية في المسائل الجنائية، وكذا دعم تبادل الخبرات القضائية بين البلدين.