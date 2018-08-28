وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة نجاح 89.4%

كتب محمود طه حسين

صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد اليوم الثلاثاء الموافق 28/8/2018 نتيجة امتحان الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2017/2018.

وفي ذات السياق صرح الدكتور رضا السيد حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، بأن نسبة النجاح بامتحان الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 قد بلغت (89,4%) وأن نتيجة الامتحان قد جاءت على النحو التالى:

* عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الدور الثاني (143.413) طالبًا/ طالبة، مقسمين إلى:

- عدد (67309) بنين.

- عدد (76104) بنات.

* عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات (140.635) طالبًا/ طالبة.

* عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحان بنجاح (125.725) طالبًا/ طالبة.

وفي سياقٍ متصل أعلن حجازي أنه سيتم فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 30/8/2018، ولمدة خمسة عشر يومًا من تاريخه.

كما صرح حجازي أنه قد تم إتاحة جميع أسئلة الامتحانات، ونماذج الإجابة (أ، ب، ج، د) في كافة المواد الدراسية لامتحان الدور الثاني من العام الدراسي الحالي على الموقع الرسمي للوزارة؛ عبر الرابط التالي:

http://moe.gov.eg/booklet_new/index.html

وذلك حتى يتمكن الطلاب من مراجعة إجاباتهم في ضوء نماذج الإجابة التي أعدتها الوزارة قبل التقدم بإجراءات التظلم من نتائجهم.