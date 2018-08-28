video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير البترول وسفير إيطاليا يناقشان الاستعدادت لزيارة نائب رئيس وزراء إيطاليا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:04 م
وزير البترول وسفير إيطاليا يناقشان الاستعدادت لزيارة نائب رئيس وزراء إيطاليا وزير البترول والسفير الإيطالى
كتب : أحمد أبو حجر
إضافة تعليق
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير الإيطالى بالقاهرة جيامباولو كانتينى، حيث تم استعراض الترتيبات الخاصة للمقابلة المرتقبة مع لويجى دى مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير التنمية الاقتصادية لبحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البترول والغاز الطبيعى واستعراض المجالات الجديدة المقترحة لجذب الشركات الإيطالية وزيادة استثماراتها خلال الفترة القادمة فى مختلف الأنشطة البترولية.
 
 
وبحسب بيان لوزارة البترول المصرية، قال المهندس طارق  الملا وزير البترول، إن النجاحات التى حققتها الشركات الإيطالية العاملة فى مصر مؤخراً بمجالات البترول والغاز الطبيعى بتاريخها الممتد لفترات طويلة تمثل قصص نجاح يحتذى بها وتشجع شركات البترول العالمية للاستثمار فى قطاع البترول المصرى، خاصة وأن الاحتمالات البترولية بمناطق مصر البرية والبحرية واعدة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البترول يشهد احتفالية بـ100 باحث مصرى بالقطاع.. 35% منهم فتيات

البترول تنظم الاجتماع التحضيرى الثانى لمؤتمر مصر الدولى "إيجبس 2019"

البترول تعد استراتيجية لتشجيع جذب الشركات العالمية واستثمار مناخ الاستقرار

البترول

ايطاليا

النفط

الغاز

الشركات الايطالية

السفير الايطالى

وزير البترول




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة