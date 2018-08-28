وزير البترول وسفير إيطاليا يناقشان الاستعدادت لزيارة نائب رئيس وزراء إيطاليا

كتب : أحمد أبو حجر

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير الإيطالى بالقاهرة جيامباولو كانتينى، حيث تم استعراض الترتيبات الخاصة للمقابلة المرتقبة مع لويجى دى مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير التنمية الاقتصادية لبحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البترول والغاز الطبيعى واستعراض المجالات الجديدة المقترحة لجذب الشركات الإيطالية وزيادة استثماراتها خلال الفترة القادمة فى مختلف الأنشطة البترولية.

وبحسب بيان لوزارة البترول المصرية، قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن النجاحات التى حققتها الشركات الإيطالية العاملة فى مصر مؤخراً بمجالات البترول والغاز الطبيعى بتاريخها الممتد لفترات طويلة تمثل قصص نجاح يحتذى بها وتشجع شركات البترول العالمية للاستثمار فى قطاع البترول المصرى، خاصة وأن الاحتمالات البترولية بمناطق مصر البرية والبحرية واعدة.