video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هبوط أسعار الذرة والصويا فى السوق المحلى المصرى اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:43 م
هبوط أسعار الذرة والصويا فى السوق المحلى المصرى اليوم الثلاثاء خامات السلع
كتب محمود الضبع
إضافة تعليق

لم تسجل قائمة أسعار خامات السلع اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 أى صعود اليوم لأى سلعة بل سجلت هبوط أسعار 8 سلع أساسية وظهر مؤشر باقى السلع بالاستقرار .. وعلى رأس السلع المنخفضة.

والسلع التى سجل مؤشرها الانخفاض هى الذرة الأرجنتينى و برازيلى والاوكرانى والامريكى   والصويا 47  -1 و الـ47  -2 والصويا 46 والـ44 و بذرة الصويا برازيلى وجاءت القائمة التى رصدتها أسواق فاينانشيال المتخصصة فى عرض أسعار السلع وخاماتها بالاسواق العالمية والبورصات السلعية كالتالى :-          

ذرة أرجنتينى / برازيلى    3680       جنيه / طن صب أرضه    

ذرة أمريكى       3650 جنيه / طن      صب أرضه      

ذرة أوكرانى     3630 جنيه / طن      صب أرضه      

صويا  47  -1  8000 جنيه / طن     صب أرضه      

صويا  47  -2  7950 جنيه / طن     صب أرضه      

صويا 46  7600 جنيه / طن      صب أرضه      

صويا 44 7020 جنيه / طن      صب أرضه      

بذرة صويا برازيلى  6850 جنيه / طن        صب أرضه      

دى دى جى إس أمريكى     5450 جنيه / طن      معبأ أرضه       

داكوتا جولد – دى دى جى إس    7550 جنيه / طن      معبأ أرضه       

صويا بيست ( بروتين صويا محمى 42 % )       14700 جنيه / طن    معبأ أرضه       

أمبيرو ( بروتين صويا محمى 49 % )       14900 جنيه / طن    معبأ أرضه       

جلوتين مستورد 12650 جنيه / طن    معبأ أرضه       

جلوتين محلى     12200 جنيه / طن    معبأ أرضه       

جلوتو فيد محلى 3900  جنيه / طن     معبأ أرضه                       

كسب عباد روسى / أوكرانى       5250  جنيه / طن     معبأ أرضه       

كسب عباد ( محلى )   4000  جنيه / طن     معبأ أرضه       

نشا غذائى         6400 جنيه / طن      معبأ أرضه       

جلوكوز    6100 جنيه / طن      صب أرضه      

قمح 11.5 اوكرانى / روسى       4180 جنيه / طن      صب أرضه      

 

قمح 12.5 اوكرانى / روسى4280 جنيه / طن     صب أرضه      

ردة محلى  3900 جنيه / طن      معبأ أرضه       

زيت صويا مكرر14000 جنيه / طن صب أرضه

زيت أولين RBD        12000  جنيه / طن   صب أرضه      

زيت ذرة خام     12200 جنيه / طن    صب أرضه      

زيت ذرة مكرر  15500 جنيه / طن    صب أرضه      

زيت عباد الشمس مكرر      16200 جنيه / طن    صب أرضه      

سكر مكرر        7200 جنيه / طن      معبأ أرضه       

أرز شعير عريض      4700 جنيه / طن      معبأ أرضه       

أرز شعير رفيع  4400 جنيه / طن      معبأ أرضه       

أرز أبيض بلدى عريضكسر 3%   7900 جنيه / طن      معبأ أرضه       

أرز أبيض بلدى عريضكسر 10 : 12%       7400 جنيه / طن      معبأ أرضه       

أرز أبيض بلدى رفيع –      كسر 10 : 12%       6700 جنيه / طن      معبأ أرضه       

دقيق -24         4800 جنيه / طن      معبأ أرضه       

دقيق -27  4900 جنيه / طن              معبأ أرضه       

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الارتفاع والانخفاض يسيطر على قائمة أسعار خامات السلع بنهاية الأسبوع

بورصة السلع

خامات السلع

أسواق فاينانشيال

اخبار

اقتصاد




لا تفوتك
السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة