هبوط أسعار الذرة والصويا فى السوق المحلى المصرى اليوم الثلاثاء

كتب محمود الضبع

لم تسجل قائمة أسعار خامات السلع اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 أى صعود اليوم لأى سلعة بل سجلت هبوط أسعار 8 سلع أساسية وظهر مؤشر باقى السلع بالاستقرار .. وعلى رأس السلع المنخفضة.

والسلع التى سجل مؤشرها الانخفاض هى الذرة الأرجنتينى و برازيلى والاوكرانى والامريكى والصويا 47 -1 و الـ47 -2 والصويا 46 والـ44 و بذرة الصويا برازيلى وجاءت القائمة التى رصدتها أسواق فاينانشيال المتخصصة فى عرض أسعار السلع وخاماتها بالاسواق العالمية والبورصات السلعية كالتالى :-

ذرة أرجنتينى / برازيلى 3680 جنيه / طن صب أرضه

ذرة أمريكى 3650 جنيه / طن صب أرضه

ذرة أوكرانى 3630 جنيه / طن صب أرضه

صويا 47 -1 8000 جنيه / طن صب أرضه

صويا 47 -2 7950 جنيه / طن صب أرضه

صويا 46 7600 جنيه / طن صب أرضه

صويا 44 7020 جنيه / طن صب أرضه

بذرة صويا برازيلى 6850 جنيه / طن صب أرضه

دى دى جى إس أمريكى 5450 جنيه / طن معبأ أرضه

داكوتا جولد – دى دى جى إس 7550 جنيه / طن معبأ أرضه

صويا بيست ( بروتين صويا محمى 42 % ) 14700 جنيه / طن معبأ أرضه

أمبيرو ( بروتين صويا محمى 49 % ) 14900 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين مستورد 12650 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين محلى 12200 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتو فيد محلى 3900 جنيه / طن معبأ أرضه

كسب عباد روسى / أوكرانى 5250 جنيه / طن معبأ أرضه

كسب عباد ( محلى ) 4000 جنيه / طن معبأ أرضه

نشا غذائى 6400 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوكوز 6100 جنيه / طن صب أرضه

قمح 11.5 اوكرانى / روسى 4180 جنيه / طن صب أرضه

قمح 12.5 اوكرانى / روسى4280 جنيه / طن صب أرضه

ردة محلى 3900 جنيه / طن معبأ أرضه

زيت صويا مكرر14000 جنيه / طن صب أرضه

زيت أولين RBD 12000 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة خام 12200 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة مكرر 15500 جنيه / طن صب أرضه

زيت عباد الشمس مكرر 16200 جنيه / طن صب أرضه

سكر مكرر 7200 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير عريض 4700 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير رفيع 4400 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7900 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 10 : 12% 7400 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 6700 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -24 4800 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -27 4900 جنيه / طن معبأ أرضه