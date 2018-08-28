نائب رئيس وزراء إيطاليا يصل القاهرة للقاء السيسي

وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الثلاثاء نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالى "لويجى دى مايو" فى زيارة تستغرق 3 أيام.

ويلتقى نائب رئيس الوزراء الايطالى خلال زيارته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث تعزيز التعاون الثنائى فى قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والاقتصاد والتجارة.

وكان السفير هشام بدر سفير مصر فى روما، قد التقى صباح أمس الاثنين، مع لويجى دى مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير التنمية الاقتصادية، وأشار السفير المصرى فى روما، إلى أن نائب رئيس الوزراء الإيطالى أعرب خلال المقابلة عن تطلع إيطاليا لبناء شراكة قوية مع مصر فى كافة المجالات خاصة العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.