نائب رئيس جامعة قناة السويس يجتمع بمؤسسة بكرة لينا بالاسماعيلية

عقد الدكتور طارق رحمي نائب رئيس جامعة قناة السويس، اجتماعا مع هيئة مكتب مؤسسة بكرة لينا بالاسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء وتم الاتفاق على عدة قرارات خاصة بتنظيم دورات إعلامية وندوات للتوعية وتنظيم عدة قوافل بيطرية وورش عمل خاصة بالرفق بالحيوان.

كما تم الاتفاق بين المؤسسة والجامعة على عمل حملة التوعية بآداب المرور والتجميل والنظافة والابتكارات العلمية مع تنظيم زيارة الي مقر سفارة المعرفة التابع لجامعة الإسكندرية مع تبني فكرة مهرجان النقد الخاص بالافلام التاريخية المغلوطة.

وأكد المستشار محمد صالح المنسق العام بمحافظة الاسماعيلية لمؤسسة بكرة لينا ان جامعة قناة السويس أكدت على توفير كل أوجه التعاون بينها وبين المؤسسة في إطار خدمة الشباب المصري عن طريق عدد من الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها اليوم.