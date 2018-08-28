video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب رئيس جامعة قناة السويس يجتمع بمؤسسة بكرة لينا بالاسماعيلية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:12 م
نائب رئيس جامعة قناة السويس يجتمع بمؤسسة بكرة لينا بالاسماعيلية جانب من اللقاء
الإسماعيلية -صبرى غانم
إضافة تعليق
عقد الدكتور طارق رحمي نائب رئيس جامعة قناة السويس، اجتماعا مع هيئة مكتب مؤسسة بكرة لينا بالاسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء وتم الاتفاق على عدة قرارات خاصة بتنظيم دورات إعلامية وندوات للتوعية وتنظيم عدة قوافل بيطرية وورش عمل خاصة بالرفق بالحيوان.
 
كما تم الاتفاق بين المؤسسة والجامعة على عمل حملة التوعية بآداب المرور والتجميل والنظافة والابتكارات العلمية مع تنظيم زيارة الي مقر سفارة المعرفة التابع لجامعة الإسكندرية مع تبني فكرة مهرجان النقد الخاص بالافلام التاريخية المغلوطة.
 
وأكد المستشار محمد صالح المنسق العام بمحافظة الاسماعيلية لمؤسسة بكرة لينا ان جامعة قناة السويس أكدت على توفير كل أوجه التعاون بينها وبين المؤسسة  في إطار خدمة الشباب المصري عن طريق عدد من الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها اليوم.
جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء 

 

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء 

 


إضافة تعليق

الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

بكرة لينا




لا تفوتك
السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة