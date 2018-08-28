موظف بالمطار يعثر على حقيبة داخلها 23 ألف ريال سعودى ويسلمها للأمن

كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى

عثر منسق بساحات انتظار السيارات فى مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، على حقيبة أموال وهواتف محمولة، فقدها أحد الركاب بساحات انتظار السيارات.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار ان "اسماعيل احمد سيد" منسق ساحات انتظار السيارات "الامين"، عثر علي حقيبة وبفتحها امام المتواجدين بساحات انتظار السيارات، عثر بداخلها علي 23 الف ريال سعودى، وهواتف محمولة عديدة، حيث قام على الفور بتسليمها للعقيد محمد الهامي رئيس مباحث مبنى الركاب 3 بالمطار، وبعد وقت قليل حضر صاحب الحقيبة إلى مباحث المطار، وقدم الشكر لمنسق ساحات الانتظار وللشرطة.