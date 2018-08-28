مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل لتصميم مسارات للدراجات الهوائية بالكورنيش

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم مركز دراسات الإسكندرية، وحضارة البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل لتصميم مسارات للدراجات الهوائية بكورنيش الإسكندرية، وذلك في الفترة من 2-7 سبتمبر 2018، بالاشتراك مع مبادرتي "تبديل" و"Design Tour"، وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية وأعضاء من قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

وتهدف ورشة العمل، إلى طرح فكرة استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة مواصلات مستدامة في الإسكندرية بديلاً عن السيارات، وسوف ينتج عن الورشة مقترح لتصميم مسارات للدراجات في مناطق محددة على كورنيش الإسكندرية.

وسيتبع ورشة العمل فعالية في قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، لعرض نتائج الورشة على الجمهور السكندري، وذلك يوم 16 سبتمبر 2018، وسيصاحب هذه الفعالية محاضرات أخرى عن أهمية استخدام الدراجات على المستوى العمراني وعلى الصحة العامة للمواطنين.