video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل لتصميم مسارات للدراجات الهوائية بالكورنيش

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:15 م
مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل لتصميم مسارات للدراجات الهوائية بالكورنيش مكتبة الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
ينظم مركز دراسات الإسكندرية، وحضارة البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل لتصميم مسارات للدراجات الهوائية بكورنيش الإسكندرية، وذلك في الفترة من 2-7 سبتمبر 2018، بالاشتراك مع مبادرتي "تبديل" و"Design Tour"، وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية وأعضاء من قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
 
وتهدف ورشة العمل، إلى طرح فكرة استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة مواصلات مستدامة في الإسكندرية بديلاً عن السيارات، وسوف ينتج عن الورشة مقترح لتصميم مسارات للدراجات في مناطق محددة على كورنيش الإسكندرية.
 
وسيتبع ورشة العمل فعالية في قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، لعرض نتائج الورشة على الجمهور السكندري، وذلك يوم 16 سبتمبر 2018، وسيصاحب هذه الفعالية محاضرات أخرى عن أهمية استخدام الدراجات على المستوى العمراني وعلى الصحة العامة للمواطنين.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"العرب أوروبا" معرض دولى فى إيطاليا بمشاركة مكتبة الإسكندرية

اخبار محافظات

اخبار مصر

الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية




لا تفوتك
إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة

فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة

الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة

من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة

من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة