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مكافأة للعاملين بجامعة المنوفية بمناسبة العام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:27 م
مكافأة للعاملين بجامعة المنوفية بمناسبة العام الدراسى الجديد الدكتور معوض الخولى - رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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وافق مجلس جامعة المنوفية فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، على صرف مكافأة قدرها 400 جنيه، لجميع العاملين بكافة كليات ووحدات الجامعة بمناسبة العام الدراسى الجديد.

 

حضر الجلسة الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس الجامعة من الخارج ونواب رئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك للتعليم والطلاب، والدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.


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