محافظ بورسعيد يتفقد مدرسة جديدة.. ويؤكد: داعم قوى لمواجهة الدروس الخصوصية

بورسعيد – السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مدرسة عوف حمادة، أحدث المدارس التى تنضم لمنظومة التعليم فى العام الدراسى الجديد رافقة خلالها هيئة الأبنية التعليمية ومسئولى التعليم.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المدرسة ستكون إحدى مدارس اللغات تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن المدرسة تجسد روح الانتماء حيث ـقيمت بالجهود الذاتية والتي ستحدث نقلة نوعية بالعملية التعليمية ببورسعيد كانت تفتقدها في السنوات السابق، مضيفًا أن هذه المدارس إلي جانب المدارس القائمة والتي سيطبق فيها نظام التعليم الجديد ستكون داعم قوي لجهود المحافظة المستمرة في مواجهة الدروس الخصوصية والقضاء عليها.