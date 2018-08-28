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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:40 م
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محافظ البحيرة تلتقى فريق ألعاب دمنهور

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:17 م
محافظ البحيرة تلتقى فريق ألعاب دمنهور جانب من الزيارة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على ضرورة دعم وتشجيع فريق كره القدم بنادى العاب دمنهور وتحفيزه وحث اللاعبين على بذل مزيد من الجهد حتى يتمكن الفريق من تحقيق مركز متقدم فى جدول الدورى والصعود للدورى الممتاز مرة اخرى وادخال الفرحة على جماهير ومواطنى البحيرة.
 
 
جاء ذلك خلال لقائها اليوم بلاعبى الفريق وأعضاء مجلس الإدارة برئاسة المحاسب إيهاب عبد الله والجهاز الفنى خلال تمرين الفريق على أرض الاستاد.
 
 
وأكدت المهندسة نادية عبده على دعم الفريق وتحفيزه مضيفة انه سيتم دعم الفريق ومضاعفة مكافأة الإجادة فى حال فوز الفريق فى مباراته المقبلة يوم الخميس القادم أمام فريق الجزيرة مطروح على ملعب استاد دمنهور .

 


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