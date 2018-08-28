محافظ البحر الأحمر يعلن مد مهلة سداد الرسوم المطلوبة لتقنين أراضى وضع اليد

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أنه قرر مد مهلة توريد وسداد مقابل تقنين وضع اليد، حتى يوم الخميس الموافق 27/9/2018، حتى يتمكن جميع من تقدموا بطلبات لتقنين وضع اليد من سداد الرسوم المطلوبة، حتى لا تتم الإزالة لهم، مشيرا إلى أن تقنين أوضاع الأراضى المتعدى عليها يخضع للضوابط، مشددا أنه لا تقنين أوضاع للمناطق ذات الخطورة الداهمة، والمتعدين على خط التنظيم.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال اجتماعه بديوان عام المحافظة، أنه يجب التدقيق فى تسجيل البيانات الخاصة بطلبات تقنين وضع اليد على مستوى المحافظة، موضحا أنه يجب وضع حصر كامل لجميع المتقدمين حتى يتم الانتهاء من إجراءات التقنين وإجراءات الإزالة فى ذات الوقت.

حضر الاجتماع الذى يهدف لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لتقنين أراضى وضع اليد وإزالة التعديات بجميع مدن المحافظة، اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام الليثى السكرتير العام المساعد، والمهندس حسنى منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، واللواء واصف عدلى رئيس حى جنوب الغردقة، بالإضافة إلى كافة الجهات المعنية بالمحافظة.