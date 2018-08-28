محافظ أسيوط يوافق على إطلاق أسماء 3 شهداء على مدارس بمحل إقامتهم

وافق المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على إطلاق أسماء 3 شهداء على مدارس بمحل إقامتهم بمراكز القوصية وأسيوط وساحل سليم.

جاء ذلك خلال ترأسه لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمقدم أحمد رأفت سعيد نائب المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ووافق أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة - خلال جلسة اليوم - على إطلاق اسم الشهيد "بيتر صبرى لمعى" على مدرسة الوحدة الإعدادية بقرية مير التابعة لمركز القوصية، وإطلاق اسم الشهيد "جاد الرب حسنى جاد الرب" على مدرسة السلام الابتدائية بقرية بهيج التابعة لمركز أسيوط بالإضافة إلى اطلاق اسم الشهيد"محمود حسن نصار " على مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم .

وأعلن المحافظ – خلال الاجتماع – عن تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لأسر الشهداء بالتنسيق مع المستشار العسكرى للمحافظة مشيرا الى أن إطلاق أسماء الشهداء على بعض المدارس يأتي تكريما وتخليدا لذكراهم العطرة التى ستظل شاهدة على تضحياتهم فى الدفاع عن وطننا الغالى مصر مشيدا ببطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة فى الدفاع عن أمن واستقرار البلاد .

ووجه المحافظ رؤساء المراكز بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاتخاذ كافة إجراءات إطلاق أسماء الشهداء على تلك المدارس والتواصل مع أسر الشهداء لتلبية طلباتهم .