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متحدث الوزراء: زيارة الرئيس السيسى لفيتنام أحدثت نقلة نوعية بين البلدين

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:57 م
متحدث الوزراء: زيارة الرئيس السيسى لفيتنام أحدثت نقلة نوعية بين البلدين السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء
كتب أيمن رمضان
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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس الفيتنامى أمس الإثنين كان مهما للغاية كون الزيارة مهمة جداً، خاصة بعد النقلة النوعية بين الجانبين عقب زيارة الرئيس السيسى فيتنام، والتى ترتب عليها فتح عدة مجالات للتعاون الثنائى.

 

وأضاف "سلطان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى كمال ماضى، عبر فضائية "الحياة"، أن هناك ظروفا اقتصادية متشابهة بين مصر وفيتنام وعليه فإن إمكانيات التعاون بين البلدين مهمة جداً، خاصة أن السوق الفيتنامى كبير ومهم فى أسيا ويوجد استفادة من هذا السوق.

 

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الجانب الفيتنامى أبدى استعداده للدخول فى مجال الطاقة والبترول، ومصر رحبت بهذا التعاون، متابعا: "توجد مجالات واسعة للتعاون الثنائى".

 

وفى سياق آخر شدد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن شركة إينى الإيطالية لها نشاط كبير بمصر، من بينها حقل "ظهر" العملاق وغيره من المشروعات العملاقة.

 

واستكمل "سلطان": لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بـ"كلاوديو ديسكالزى"، الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، وعدد من قيادات الشركة اليوم الثلاثاء، يأتى على خلفية متابعة العمل فى حقل ظهر وعمليات الإنتاج به.


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