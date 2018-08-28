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مباحث القليوبية تضبط عاطلًا بحوزته "توك توك" مبلغ بسرقته بالخانكة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:45 ص
مباحث القليوبية تضبط عاطلًا بحوزته "توك توك" مبلغ بسرقته بالخانكة توكتوك - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية القبض عاطل بحوزته دراجة بخارية "توك توك" مبلغ بسرقتها بدائرة قسم الخانكة، وتم التحفظ على الدراجة وتولت النيابة التحقيق.
 
وتمكن النقيب الحسيني السكران ضابط مباحث بإدارة الطرق والمنافذ، والمعين خدمة القطاع الثاني ترعة الإسماعيلية – وبصحبته القوة المرافقة له، من ضبط  المدعو "محمود. م" 19سنه، سائق توك توك، أثناء استقلاله مركبة توك توك بدون لوحات معدنية ماركة بجاج سوداء اللون موديل 2014م ، شاسيه رقم 90367 ، موتور رقم 99316 .
 
وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها في واقعة المحضر رقم 1885 لسنة 2018م جنح قسم الخانكة، بتاريخ 21/7/2018  ببلاغ المواطن "عبد المنعم عادل"  35 سائق، ومقيم دائرة قسم الخانكة. 
 
وبمواجهة المتهم المضبوط، قرر شراءه لمركبة التوك توك المضبوطة من أحد الأشخاص غير معلوم لديه، وتم التحفظ عليها، وتم اتخاذ إجراءات كف البحث عن الدراجة وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة للتحقيق.
 
 
 

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