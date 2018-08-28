مؤسسة "روس اتوم" تختار مصر لأول مرة لإقامة "الكامب الروسى الدولى"

(أ ش أ)

اختارت مؤسسة "روس اتوم" مصر لأول مرة لإقامة (الكامب الروسى الدولى) الذى تنظمه فى روسيا وفى الدول التى تتعاون معها فى إنتاج الطاقة النووية.

وذكر بيان وزعه المركز الثقافى الروسى، اليوم الثلاثاء، أنه يتم حاليا البحث عن المكان المناسب ما بين مدن الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة لإقامة هذا الكامب الذى سوف يتم تنظيمه بالتعاون مع المركز الثقافى الروسى بالقاهرة.

وأضاف أن هذا الكامب الدولى يهدف إلى تمكين الأطفال من الاطلاع على الاتجاهات الحديثة فى الفن المعاصر واكتساب القدرة على تقرير المصير والكشف عن الذات مما يجعل حياة الأطفال مشرقة ومشوقة ويمكنهم من تنمية مهاراتهم الشخصية من خلال الورش الفنية فى مجالات الهندسة والابتكار والغناء والمسرح والرسم والتصوير الفوتوجرافى والرقص التعبيرى والرياضة.

وأشار إلى إشراف فريق عمل من المحترفين والأساتذة فى تنفيذ هذا البرنامج فى إطار المبادرة التعليمية لمشروع "مدرسة روس اتوم".

من جانبه، قام الكسى تيفانيان مدير المركز الثقافى الروسى بالقاهرة مؤخرا بتكريم وفد الأطفال المصريين الذين شاركوا فى معسكر جونيوك الذى نظمته روسيا بمشاركة 85 طفلا من 10 دول، وضم الوفد المصرى 7 أطفال وهم: فارس طارق وعايدة رمضان وزياد رمزى وحبيبه شريف ومهرائيل وليد وفيلوباتير أسامة وأبانوب وليد.