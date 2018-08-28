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لأول مرة فى تاريخ الأوقاف.. حصيلة صكوك الأضاحى تتجاوز 52 مليون جنيه

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:52 م
لأول مرة فى تاريخ الأوقاف.. حصيلة صكوك الأضاحى تتجاوز 52 مليون جنيه وزير الاوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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قالت وزارة الأوقاف، إن حصيلة صكوك الأضاحي تجاوزت  حتى تاريخه 52 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ الوزارة بالنسبة للمبالغ الموردة حتى تاريخ أمس 27 أغسطس وما زال المبلغ النهائى متوقعًا زيادته نظرًا لأن المبالغ الموردة ما زال بعضها قيد التحويل للحساب المجمع بالبنك المركزى.
 
ووجهت الوزارة الشكر لكل من أولوها ثقتهم  وتتعهد بأن تكون عند حسن ظنهم فى تنفيذ المشروع .
 
فيما واصلت وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتي الدقهلية ، والغربية، حيث بلغ إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 20 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - الدقهلية – الغربية ) وسيتم صباح غد الأربعاء توزيع 10,000 كيلو لحوم بمحافظتي بني سويف ، والفيوم بواقع 5000 كيلو لكل محافظة.
 
 

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الاوقاف

صكوك الاضاحى

لحوم الاضاحى




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