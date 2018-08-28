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كيف رد وزير الصناعة على شكوى فرج عامر من انقطاع الكهرباء بـ"برج العرب"؟

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:55 ص
كيف رد وزير الصناعة على شكوى فرج عامر من انقطاع الكهرباء بـ"برج العرب"؟ فرج عامر
كتب هانى الحوتى
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نشر رجل الأعمال فرج عامر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فرج الله، على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خطاب وزير الصناعة عمرو نصار، ردا على شكواه بانقطاع الكهرباء والمياه عن المنطقة الصناعية ببرج العرب بصورة متكررة، مما سبب تدمير معدات إنتاج باهظة الثمن وخسائر أخرى.
 
وقال وزير الصناعة فى خطابه، إنه تم التواصل مع جهاز مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والذى أفاد أن إيقاف تشغيل المياه خلال شهر مايو من العام الجارى نتيجة ارتفاع نسبة الأملاح فى المياه المغذية للمحطة، الكائن مقرها بالكيلو 40 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، والتى تغذى المدينة الصناعية، وبناء عليه تم التنسيق على الفور مع وزارة الرى لزيادة كمية المياه المغذية لتلك المحطة، وتم حل المشكلة خلال 24 ساعة.
 
 
صورة من الخطاب المنشور على صفحة فرج عامر
صورة من الخطاب المنشور على صفحة فرج عامر
 
وأضاف أنه أما بالنسبة لانقطاع التيار الكهربائى، نتيجة عطل مفاجئ فى إحدى اللوحات الكهربائية بالمحطة مما أدى إلى توقف بعض الطلمبات المغذية للمدينة، وضعف المياه فى بعض المناطق الأخرى، إلا أنه تم حل المشكلة خلال فترة وجيزة، ولذا فأن أسباب انقطاه المياه والتيار الكهربائى كانت ناجمة عن ظروف قهرية وخارجة عن إرادة جهاز المدينة.
 
وعلق فرج عامر، على الخطاب، قائلا :"هذا الخطاب يوضح كيف يهتم الوزير بالصناعة والصناع، وكيف يشجع الاستثمار الصناعى".
 
 
 

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