كوريا الجنوبية تعلن احتجاجها على مطالبة اليابان بجزر دوكدو

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن عزمها استدعاء الوزير فى السفارة اليابانية لدى سول كويشى ميزوشيما، لتقديم احتجاج ضد مطالبة اليابان بجزر دوكدو.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذا التحرك جاء بعد أن جددت اليابان اليوم مزاعمها بملكية جزر دوكدو التى تقع فى أقصى شرق كوريا الجنوبية، فى تقريرها الدفاعى السنوى للسنة الـ 14 على التوالى.

وتبنى مجلس الوزراء فى اليابان التقرير الدفاعى السنوى، مما يثير المشاعر العامة فى كوريا الجنوبية فى الوقت الذى تسعى فيه للتعاون مع جارتها لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية وتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر التقرير الدفاعى أن "القضايا الإقليمية التي تنطوى على أقاليمنا المتأصلة فى الأراضى الشمالية وتاكيشيما لا تزال دون حل" فى إشارة إلى جزر الكوريل الأربعة ودوكدو على التوالى.

وتسيطر كوريا الجنوبية بشكل فعال على جزر دوكدو من خلال وحدة صغيرة من الشرطة منذ تحريرها من الحكم الاستعمارى اليابانى فى الفترة بين عامى 1910و 1945.