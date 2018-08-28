"كهرباء الأقصر" ترفع كفاءة عدد من المحولات بتكلفة مليون و600 ألف جنيه

صرح المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أنه تم رفع قدرة محول أبو رواج بحاجر الأقالتة بتركيب كشك كامل بالمحول بالإضافة قدرة 200 ك.ف.أ بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، كما تم رفع قدرة محول التراكى بالضبعية بتركيب كشك كامل بالمحول بالإضافة قدرة 500 ك.ف.أ بمركز القرنة، ورفع قدرة محول طراد النيل بالحدادين تركيب كشك كامل بالمحول بالإضافة قدرة 300 ك.ف.أ بالقرنة.

وأضاف وكيل وزارة الكهرباء – فى بيان صحفى - أنه تم رفع قدرة محول التمثالين بالبعيرات من 300 ك.ف.أ إلى 500 ك.ف.أ بالقرنة، وتم رفع قدرة محول الشئون الصحية بالضبعية من 500 ك.ف.أ إلى 1000 ك.ف.أ بالقرنة، وتم رفع قدرة محول أبو طربوش بالمدامود من 300 ك.ف.أ إلى 500 ك.ف.أ بمركز الزينية.

وقال المهندس حجاج عبده، أن تكلفة تنفيذ تلك الأعمال بلغت 1.6 مليون جنيه تقريبا، وذلك فى اطار تنفيذ خطة احلال وتجديد محولات القدرة ضمن الخطة الاستثمارية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء 2018/2019، بما يهدف إلى رفع مستوى الأداء واستيعاب أية أحمال جديدة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.