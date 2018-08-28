video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قطاع التفتيش بـ"التنمية المحلية" يشن حملة لغلق المقاهى المخالفة بالإسكندرية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:12 م
قطاع التفتيش بـ"التنمية المحلية" يشن حملة لغلق المقاهى المخالفة بالإسكندرية حملة لغلق المقاهى المخالفة بالاسكندرية
كتب - أشرف عزوز
إضافة تعليق
شن قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، حملات مكبرة على مدار اليومين الماضيين لإزالة الإشغالات وغلق عدد من المقاهى والكافيهات المخالفة بشارعى بن سلامة وإسكندر إبراهيم بحى أول المنتزة، بعد تلقى الوزارة للعديد من الشكاوى من سكان الشارعين، ونشر مجموعة من صور مخالفات تلك المقاهى على مواقع التواصل الاجتماعى والتى كانت تعيق حركة المرور والمارة من المواطنين.
 
وأسفرت الحملات التى قام بها قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، بالاشتراك مع شرطة المرافق، بغلق عدد من الكافيهات الغير مرخصة والتحفظ على 105 كرسى و12 طرابيزة، ومن المقرر أن تستمر الحملات لإعادة الانضباط والتصدى لهذه التعديات.
 
وشدد اللواء محمود شعراوى، على ضرورة إزالة كافة الإشغالات التى تؤثر على حياة المواطنين فى الشارع بكافة المحافظات، وطلب اللواء شعراوى من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالتنسيق مع كافة المحافظات والأحياء لمواصلة حملات غلق المحال المخالفة والكافيهات التى تؤثر على حياة المواطنين، وتسبب حالة من الإزعاج فى المناطق المقامة بها، وتعطل الحركة المرورية.
 
وخلال الحملات أعرب عدد من المواطنين بتلك المناطق عن سعادتهم وترحيبهم بالدور المهم والحيوى الذى تقوم به أجهزة وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع الأجهزة المعنية بالمحافظات قوات الشرطة وأجهزة محافظة الإسكندرية لإزالة كافة المخالفات والاستجابة للشكاوى التى يتم تقديمها، كما طالبوا بزيادة تنفيذ مثل هذه الحملات خلال الفترة المقبلة للقضاء على كافة المخالفات الموجودة فى الشارع المصرى.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب يلتقى وزير التنمية المحلية لعرض ملف إنشاء منطقة تصنيع زراعى بالصعيد

وزير التنمية المحلية

ازالة تعديات

غلق مقاهى بالاسكندرية

شرطة المرافق بالاسكندرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة

فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة

الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة

من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة

من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة