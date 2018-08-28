قطاع التفتيش بـ"التنمية المحلية" يشن حملة لغلق المقاهى المخالفة بالإسكندرية

شن قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، حملات مكبرة على مدار اليومين الماضيين لإزالة الإشغالات وغلق عدد من المقاهى والكافيهات المخالفة بشارعى بن سلامة وإسكندر إبراهيم بحى أول المنتزة، بعد تلقى الوزارة للعديد من الشكاوى من سكان الشارعين، ونشر مجموعة من صور مخالفات تلك المقاهى على مواقع التواصل الاجتماعى والتى كانت تعيق حركة المرور والمارة من المواطنين.

وأسفرت الحملات التى قام بها قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، بالاشتراك مع شرطة المرافق، بغلق عدد من الكافيهات الغير مرخصة والتحفظ على 105 كرسى و12 طرابيزة، ومن المقرر أن تستمر الحملات لإعادة الانضباط والتصدى لهذه التعديات.

وشدد اللواء محمود شعراوى، على ضرورة إزالة كافة الإشغالات التى تؤثر على حياة المواطنين فى الشارع بكافة المحافظات، وطلب اللواء شعراوى من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالتنسيق مع كافة المحافظات والأحياء لمواصلة حملات غلق المحال المخالفة والكافيهات التى تؤثر على حياة المواطنين، وتسبب حالة من الإزعاج فى المناطق المقامة بها، وتعطل الحركة المرورية.

وخلال الحملات أعرب عدد من المواطنين بتلك المناطق عن سعادتهم وترحيبهم بالدور المهم والحيوى الذى تقوم به أجهزة وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع الأجهزة المعنية بالمحافظات قوات الشرطة وأجهزة محافظة الإسكندرية لإزالة كافة المخالفات والاستجابة للشكاوى التى يتم تقديمها، كما طالبوا بزيادة تنفيذ مثل هذه الحملات خلال الفترة المقبلة للقضاء على كافة المخالفات الموجودة فى الشارع المصرى.