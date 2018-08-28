video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

قافلة طبية مجانية لأهالى جزيرة الوراق بالجيزة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:46 م
قافلة طبية مجانية لأهالى جزيرة الوراق بالجيزة قافلة طبية مجانية لأهالى جزيرة الوراق بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية شاملة استهدفت مواطنى جزيرة الوراق بحى الوراق ومستمرة لمدة يومين.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن القافلة تأتى فى إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الصحة فى تنفيذ قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجاً للقيام بالكشف المجاني على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأشار إلى أن القافلة مستمرة على مدار يومين وشهدت فى اليوم الأول إقبال كثيف من المواطنين، حيث تم الكشف على جميع المترددين على العيادات في كافة التخصصات "العظام،والأسنان،وأمراض النسا، والباطنة، والجلدية، والأطفال والجراحة والمسالك والتحاليل "وإجراء تحليل فيروس سي وأيضاً تجريع الأطفال من سن3-13 عام إضافة إلى تحرير قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدالى أن وزارة الصحة والسكان ساهمت في توفير الأدوية اللازمة للحالات المرضية بالمجان وتحويل الحالات التى تستدعى للمستشفيات.

بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية حول كيفية تجنب الأمراض وإقامة معرض منتجات نوادى المرأة .

 

 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة يستعرض مشروعات المياه الجارية للتغلب على الانقطاعات

القاهرة تستقبل العام الدراسي بـ 7 مدارس جديدة بتكلفة 99 مليون جنيه

محافظة الجيزة تنظم 3 معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

الجيزة

اخبار الجيزة

قافلة طبية

الصحة




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة