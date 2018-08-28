قافلة طبية مجانية لأهالى جزيرة الوراق بالجيزة

نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية شاملة استهدفت مواطنى جزيرة الوراق بحى الوراق ومستمرة لمدة يومين.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن القافلة تأتى فى إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الصحة فى تنفيذ قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجاً للقيام بالكشف المجاني على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأشار إلى أن القافلة مستمرة على مدار يومين وشهدت فى اليوم الأول إقبال كثيف من المواطنين، حيث تم الكشف على جميع المترددين على العيادات في كافة التخصصات "العظام،والأسنان،وأمراض النسا، والباطنة، والجلدية، والأطفال والجراحة والمسالك والتحاليل "وإجراء تحليل فيروس سي وأيضاً تجريع الأطفال من سن3-13 عام إضافة إلى تحرير قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدالى أن وزارة الصحة والسكان ساهمت في توفير الأدوية اللازمة للحالات المرضية بالمجان وتحويل الحالات التى تستدعى للمستشفيات.

بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية حول كيفية تجنب الأمراض وإقامة معرض منتجات نوادى المرأة .