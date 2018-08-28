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قافلة طبية مجانية لأهالى جزيرة الوراق بالجيزةالثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:46 م
قافلة طبية مجانية لأهالى جزيرة الوراق بالجيزة
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