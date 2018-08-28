فيديو.. مقتل شرطى بوليفى وإصابة 7 آخرين فى تبادل إطلاق نار مع تجار كوكايين

كتب محسن البديوى

تعرضت دورية للشرطة البوليفية إلى كمين، أسفرت عن مقتل فرد شرطة، وسبعة جرحى من العناصر الأمنية، وذلك فى تبادل لإطلاق النار مع مزارعى نبات الكوكايين غير المشروع.

وبحسب الفيديو الذى بثته قناة "يورو نيوز" قالت الشرطة إن الهجوم وقع منطقة يونجاس من المنحدرات الشرقية لجبال الأنديز التابعة للاباز، ووقعت الشرطة فى كمين عندما كانوا يقومون بدورية في إطار القضاء على زراعة نبات الكوكايين غير المشروع، والتى يعتقد أن مجموعة مسلحة من المزارعين المحليين هم الذين يقومون بها.