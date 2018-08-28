فيديو.. محافظ كفرالشيخ يعلن آخر موعد لسداد رسم فحص طلبات تقنين الأراضى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، خلال جلسة التنفيذى الشهرى، بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، ان 27 سبتمبر القادم آخر موعد لسداد رسم فحص طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة، وبعدها سيتم طرح الأراضى التى لم يتم التقدم بشأنها فى مزاد علنى لتحصيل حق الدولة والشعب بعد انتهاء المدة المحددة .

https://youtu.be/6oc1u0eCQZY

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن برفع مستوى النظافة بالقرى، ومتابعة الحملة القومية لمحو الأمية، وذلك لإعلان (كفر الشيخ بلا أمية فى نهاية عام 2018م) ، من خلال تنفيذ حملة متكاملة لمحو الأمية، بجميع قرى ومدن المحافظة، تبدأ من اول يناير 2018 وتنتهى في نهاية ديسمبر 2018م، من خلال دورة كل ثلاثة اشهر على مدار العام، بمشاركة التربية والتعليم، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وجامعة كفرالشيخ، ومديريات الشباب والرياضة والأوقاف والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والزراعة، والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، وشباب المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، خلال عام 2018 على أربع مراحل وضمان توفير الاحتياجات اللازمة للمشروع.

وأكد محافظ كفر الشيخ ، أنه لابد من تعليم أهالينا بحرفية ونعوضهم عن مدى تقصيرنا في الفترة الماضية تجاههم ونقضى على الأمية والفقر والمرض في خط متوازى، واقتراح إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تتناسب مع طبيعة عملهم، لافتا أن التعلم حق لأهالينا علينا ورد الجميل لهم، ورفع مستواهم الفكرى والتعليمى والثقافى، كما نستهدف المتسربين من التعليم ودمجهم في فصول التعليم المجتمعى بقرى ومراكز المحافظة .