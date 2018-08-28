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فيديو.. شاهد أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أسبوع

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:06 ص
فيديو.. شاهد أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أسبوع مشهد من تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسى لصلاة العيد الأسبوع الماضى
كتب إسلام جمال
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أظهر مقطع فيديو، نشاطات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، والتى كان من بينها إرسال برقية عزاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرس، فى وفاة كوفى عنان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى، بحلول عيد الأضحى المبارك، وأدى صلاة العيد بمسجد محمد كريم، بمقر قيادة القوات البحرية، برأس التين، فى الإسكندرية.

أيضاً كان من ضمن أنشطة الرئيس السيسى، تفقد هناجر وورش إصلاح للقوات البحرية، وإجراءه عدة اتصالات بعدد من رؤوساء وملوك الدول العربية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وحرص الرئيس السيسى، على تقديم التعازى للأمير مقرن بن سعود بن عبد العزيز، فى وفاة والدته.


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